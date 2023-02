Ab wann ist eine Kinder-Smartwatch zu empfehlen?

Du fragst dich, ab wann es sinnvoll ist, deinem Kind eine Kinder-Smartwatch zu kaufen? Grundsätzlich ist es immer eine gute Idee, die Entscheidung mit dem Alter des Kindes abzustimmen. Wenn dein Sprössling bereits in die Schule geht oder älter als 5 Jahre alt ist, kann es Sinn ergeben, ihm oder ihr eine Smartwatch zu schenken. Viele nutzen eine Kinder-Smartwatch ab 6 Jahren.

Für jüngere Kinder vor dem Grundschulalter ist eine Kinder-Smartwatch in erster Linie zur Unterhaltung und zum Lernen geeignet. Viele Modelle bieten Spiele und Aktivitäten an, die das Verständnis für Technologien fördern und das Interesse an neuen Inhalten wecken. Mit der richtigen Smartwatch können Eltern sogar die Aktivitäten des Kindes überwachen und kontrollieren, da viele Modelle über GPS verfügen. Dazu aber später mehr.