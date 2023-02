GPS-Uhr für Kinder: So findest du die perfekte Smartwatch

Ab welchem Alter eignet sich eine Kinder-GPS-Uhr?

Eine GPS-Uhr für Kinder ist nicht an ein festes Alter gebunden, sondern an die Fähigkeiten und Tätigkeiten deines Kindes. Sobald dein Kind anfängt, sich draußen allein aufzuhalten, ist eine GPS-Uhr sinnvoll. In vielen Fällen dürfte das mit fünf oder sechs Jahren, im Vorschulalter, so sein.

Die meisten GPS-Uhren lassen sich einfach bedienen. Ein wichtiges Kriterium, wenn sie für Kinder geeignet sein sollen. Ein Touchscreen über den einfach gewischt werden kann oder auch ein Modell nur mit Notfall-Knopf, der eine SMS mit Standort an Mama und Papa sendet, wenn sich dein Sprössling allein nicht sicher fühlt, sind zwei von mehreren Möglichkeiten.