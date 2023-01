Was ist eine Blasenmole genau?

Von einer Blasenmole (auch Molenschwangerschaft oder molare Schwangerschaft genannt) spricht man, wenn ein Fehler bei der Befruchtung der Eizelle dazu führt, dass sich die Zellen, die eigentlich den Mutterkuchen bilden, unkontrolliert ausbreiten. Diese – in der Regel gutartigen – blasenförmigen (daher der Name Blasenmole) Wucherungen können neben der Gebärmutter auch den Gebärmutterhals betreffen und sogar darüber hinauswachsen. Bei der fehlerhaft befruchteten Eizelle kommen die falschen Chromosomen zusammen und sorgen für eine Fehlbildung der Zellen. Mutterkuchen (Plazenta) und Fruchtblase mit Embryo können sich nicht ausbilden. Bei einem Windei hingegen handelt es sich um eine Einnistungsstörung. Das befruchtete Ei nistet sich zwar in der Gebärmutterschleimhaut ein, kann sich dann aber nicht weiterentwickeln. Beim Ultraschall sieht man nur eine leere Fruchthöhle. In der Regel führt ein Windei zu einer sehr frühen Fehlgeburt.

Wie häufig kommt es zu einer Blasenmole?

Eine Blasenmole ist eine seltene Schwangerschaftskomplikation. Sie tritt bei etwa einer von 1000 (also 0,1 Prozent) der Schwangerschaften auf.