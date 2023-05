Baby im Waschbecken baden – das sind die Vorteile

Wer sein eigenes Waschbecken zur Babybadewanne umfunktioniert, der spart in erster Linie Kosten. Spezielle Babybadewannen oder Badeeimer sind meist teuer und dabei gar nicht so lange nötig. Außerdem schont ihr durch das Babybad im Waschbecken auch euren Rücken, immerhin müsst ihr nicht unbequem auf den Boden hocken oder euch hinunterbücken. Zudem lässt sich das Waschbecken auch einfacher mit Wasser befüllen als eine Extrawanne am Boden. Und hinterher? Einfach Stöpsel raus und es läuft wieder ab. Easy.