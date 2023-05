Müssen wir Sonnencreme jeden Abend abwaschen?

Die Sonnencreme muss abends wieder ab!

Die Haut von Babys und Kleinkindern ist noch sehr viel dünner, empfindlicher und durchlässiger als unsere. Daher wollen wir sie nicht unnötig belasten. Sonnencreme schützt zwar tagsüber vor gefährlichen UV-Strahlen, sie ist aber kein Pflegeprodukt! Sie kann die Haut in der Nacht sogar austrocknen und strapazieren. Außerdem kann die Haut so nicht ausreichend atmen und es kann zu einer Pickelbildung kommen. Plus: Sonnencreme zieht Sand und Schmutz förmlich an, der wird dann abends gleich mit abgewaschen. Aber mit welchem Produkt am besten? Schließlich wollen wir die Haut unserer Kleinen nicht mit einer Waschsubstanz zusätzlich stressen ...

Womit wäscht man die Sonnencreme bei Babys und Kleinkindern am besten ab?

Schaum, Gel, Öl – oder einfach mit dem Feuchttuch? Oder tut es einfach der nasse Waschlappen? Was braucht es, um Sonnencreme wirklich abzukriegen? Gerade bei Babys ist es sehr wichtig, so sanft wie möglich zu reinigen. Im Idealfall tragen unsere Kleinsten im ersten Lebensjahr noch gar keine Sonnencreme. Und wenn überhaupt, dann nur partiell und nur aus mineralischen Filtern. Hier gilt es dann, auf milde Tenside zu setzen und auf seifenfreie Reinigungsprodukte ohne Duft- und Farbstoffe, die idealerweise rückfettend wirken. Mit Babyprodukten aus dem Naturkosmetikregal geht man in der Regel kein Risiko ein. Aber auch in der Drogerie findet man mittlerweile günstige Alternativen der Eigenmarken. Ihr könnt euer Baby entweder mit einem milden Pflegezusatz baden. Oder ihr gebt ein Baby-Waschgel auf einen nassen Waschlappen und reibt eure Kleinen damit an den Stellen leicht ab, die eingecremt wurden.

Hinweis: Nur mit einem Feuchttuch wird die Sonnencreme nicht verschwinden. Vor allem mineralische Filter brauchen Tenside, um sich wieder von der Haut zu lösen.

Vorsicht, auf diese Inhaltsstoffe in den Babyprodukten solltet ihr achten!

In diesem Instagram-Post von annisbuntewelt_ könnt ihr sehen, welche Inhaltsstoffen nicht in Reinigungsprodukte für Babys Haut gehören. Und ganz am Ende findet ihr auch noch die Produkte aufgelistet, die ihr mit gutem Gewissen verwendet könnt, um Sonnencreme schonen, aber gründich abzuwaschen.