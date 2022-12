Was kann ich tun, wenn das Ausstreichen nicht klappt?

Keine Sorge, gerade am Anfang braucht es ein wenig Übung, damit die Milch läuft. Und es kann auch sein, dass es sich zunächst seltsam anfühlt, an den eigenen Brustwarzen "herumzudrücken". Das ist ganz normal. Macht es euch am besten an einem ruhigen Ort gemütlich und schaut euer Baby oder ein Bild von ihm an (wenn es gerade nicht bei euch sein sollte) – das hilft, den Milchspendereflex auszulösen. Sollte das Ausstreichen nicht funktionieren, stresst euch nicht und geht noch einmal einen Schritt zurück. Massiert die Brüste ausreichend mit den Handflächen. Je weicher das Gewebe, desto einfacher kann die Milch fließen. Es kann auch passieren, dass die Milch zwischenzeitlich versiegt. Dann macht ihr am besten eine kleine Pause und beginnt noch einmal von vorne mit der Massage. Wenn ihr mit dem Ausstreichen überhaupt nicht zurechtkommen solltet, könnt ihr auch eure Hebamme oder eine Stillberaterin (z. B. im Krankenhaus oder bei einem Stilltreff) um Hilfe bitten.

Wie kann ich die Milch auffangen?

Bevor ihr mit dem Ausstreichen beginnt, solltet ihr euch sterile, BPA-freie Behälter zur Seite stellen, mit denen ihr die Muttermilch auffangen könnt. Praktisch sind Fläschchen, die ihr anschließend zum Aufbewahren direkt in den Kühlschrank stellen könnt. Hat euer Baby Hunger, braucht ihr die Milch nur noch aufwärmen und könnt sie dann direkt verfüttern. Die Öffnung der Fläschchen haltet ihr am besten ganz nah an die Brustwarze heran und beugt euch dabei leicht nach vorne – die Milch fließt zwar durch die Milchkanäle in Richtung Brustwarze, dort angekommen spritzt sie aber heraus. Das Kolostrum bleibt meistens in Form von kleinen Tröpfchen an der Brustwarze kleben. Diese Vormilch lässt sich am besten in einer Spritze aufziehen – so geht nichts verloren. Wenn ihr zu viel Milch habt und diese gar nicht auffangen wollt, ist es am einfachsten, die Brust unter der Dusche auszustreichen.

Brust ausstreichen oder abpumpen?

Diese Frage lässt sich anhand eurer individuellen Situation beantworten. Grundsätzlich lässt sich sagen, dass ihr mit einer Milchpumpe schnell und effizient die Brust entleeren könnt. Wenn ihr also häufig Milch auf Vorrat brauchen solltet oder Stillprobleme die Stillbeziehung erschweren, macht es Sinn, eine Milchpumpe zu verwenden. Bei einem Milchstau und empfindlichen oder gar entzündeten Brustwarzen finden Mütter es häufig angenehmer, die Brust per Hand zu entleeren. Außerdem wird auf diese Weise die Milchbildung nicht noch zusätzlich angeregt.