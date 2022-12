Ab wann kann ein Kind sich selbst anziehen?

Wie verhalte ich mich, wenn mein Kind wegen seiner selbstgewählten Kleidung gehänselt wird?

Das wunderbare an Kleinkindern ist, dass sie in der Regel vollkommen frei von Vorurteilen sind. Daher ist es eher unwahrscheinlich, dass ein Kind wegen seiner Kleidung in der Kita gehänselt wird. Unsere Aufgabe sollte sein, unsere Kinder darin zu bestärken, ihren eigenen Stil und so viel Selbstbewusstsein zu entwickeln, dass sie tragen, was sie mögen – vollkommen unabhängig davon, wie das anderen gefällt.

Hat ein Kleinkind schon so etwas wie Stilbewusstsein und weiß instinktiv, was zusammenpasst?

Ein Kind weiß auf jeden Fall genau, was ihm gefällt. Ob das „zusammen passt“ ist im Grunde eine sehr persönliche Bewertung eines jeden Einzelnen. Anderen Menschen würden wir unsere Meinung zu deren Kleidungsstil eher nicht aufdrängen, wir müssen auch den unserer Kinder gar nicht bewerten. Es ist ihr höchst persönlicher Geschmack.

Kann Kleidung schon bei Kindern Ausdruck von Persönlichkeit sein?

Oh ja! Ich kenne sehr viele Kinder, die es lieben, sich über Kleidung auszudrücken und zu sagen: „Schau! Das bin ich! Das gefällt mir!“ Daher ist es auch schwierig, einen vermeintlich geschmacklichen Fehlgriff zu thematisieren. Beim Kind kommt unter Umständen an: "Du bist nicht richtig, so wie du bist".

Wie kann ich kindliches Stilbewusstsein aktiv fördern?

Gerade, weil es ein Ausdruck der Persönlichkeit ist, glaube ich nicht, dass man Stil fördern oder beeinflussen kann. Er entwickelt sich ganz individuell. In der frühen Kindheit neigen Kinder meist zu Nachahmung, in der Pubertät zu Abgrenzung.