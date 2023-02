Die richtige Kleidung für den Kindergarten (und die falsche!)

Mittlerweile haben wir unsere drei Jungs in drei unterschiedlichen Kita-Gruppen untergebracht. Ich konnte also bereits einiges an Erfahrung sammeln, wenn es um die richtige Kleidung für den Kindergarten geht. Und ich habe auch den ein oder anderen Tipp von anderen erfahrenen Mamas und Papas plus Kita-Expertise unserer Erzieherinnen in diesem Artikel kuratiert.