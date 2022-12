Kinderfüße messen: zwei einfache Tricks – mit und ohne Schablone

Wenn die Schuhgröße nicht stimmt

Natürlich ist es verlockend, neue Schuhe gleich etwas größer als nötig zu kaufen. Schließlich brauchen Kinder in den ersten Lebensjahren gefühlt wöchentlich neue Treter. Das geht ganz schön ins Geld! Und so schlimm wird es doch nicht sein, wenn ein Kind die zu engen Schuhe noch die letzten Wochen bis zum Saisonwechsel trägt – dann müssen ohnehin neue her.

Leider falsch gedacht: Werden Kinderfüße in nicht passende Schuhe gesteckt, verursacht das nicht nur Schmerzen beim Laufen, sondern hat im schlimmsten Fall langfristige Folgen für die Fußgesundheit. In jungen Jahren sind die Knochen noch weich und anfällig für Verformungen. Fußfehlstellungen und daraus resultierende Probleme wie Rücken- oder Hüftschmerzen können die Folge sein.

Geräte für den Kinderschuhkauf

Mittlerweile gibt es verschiedene Geräte, mit denen sich Fußlänge und -breite bei Kindern ermitteln lassen Im Fachhandel werden Kinderfüße meist mit einem sogenannten WMS-Gerät vermessen. Das WMS-System liefert laut Kinderfußreport 2020 die besten und genauesten Messergebnisse. Ähnliche Geräte schafften es durch Sendungen wie "Die Höhle der Löwen" oder "Das Ding des Jahres" auch in die privaten Haushalte.

Es geht aber auch einfacher: mit Stift, Papier und einem Lineal. Und natürlich mit dem Kind, dem die Schuhe passen sollen.

Variante 1: Kinderfüße messen – ohne Schablone