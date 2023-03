Fiebersaft oder Zäpfchen? Was wirkt schneller?

Was spricht für ein Zäpfen, was für den Saft?

Der Kinderarzt empfiehlt: "In der Regel ist für Säuglinge ein Zäpfchen besser geeignet, da sie sich oft gegen den Saft wehren. Auch bei Kindern, die erbrechen oder Durchfall haben, sind Zäpfchen die bessere Option." Unter Umständen wehren sich andersherum Kleinkinder ab einem gewissen Alter gegen das rektale Einführen eines Zäpfchen. Dann kann Fiebersaft als Schmerzmittel ablösen. Er wird relativ unkompliziert per Spritze in den Mund abgegeben und schmeckt in der Regel erträglich nach Erdbeer oder Orange.

Für größere Kinder gibt es in der Apotheke noch eine andere Art von Fieber- und Schmerzmedikamenten: als (Kau-)Tabletten, Brausegranulat oder Heißgetränk. Lasst euch ggf. von eurem Arzt und/oder Apotheker beraten.

Wichtiger Hinweis: Bitte gebt eurem Kind nicht länger als drei Tage fiebersenkende Mittel, ohne einen Kinderarzt aufgesucht zu haben.