Dein Kind will keinen Fiebersaft nehmen? Das hilft!

Antibiotika für Kinder schmackhaft machen

Wichtig bei der Dosierung von Medikamenten: Mit Saft, Cola oder Milch nehmen kranke Kinder ihre Medizin eventuell bereitwilliger. Allerdings kann das die Wirksamkeit von Wirkstoffen beeinflussen. Zum Beispiel bindet Kalzium in der Milch die Wirkstoffe von Antibiotika, sodass sie nicht durch die Darmwand ins Blut gelangen können, sondern in die Toilette wandern. Einige Inhaltsstoffe von Obstsäften und Limonaden können etwa mit den Wirkstoffen von Medikamenten reagieren und so deren Wirkung verstärken oder, wenn auch selten, Nebenwirkungen auslösen.

Einnahme mit Leitungswasser statt Mineralwasser?

Die beste Lösung deshalb: klares Leitungswasser. Denn auch Stoffe im Mineralwasser (wie etwa Kalzium) können die Wirksamkeit von Tabletten oder Tropfen beeinflussen. Wenn Eltern sich unsicher sind, fragen sie am besten direkt beim Kinderarzt oder in der Apotheke nach, ob ein bestimmtes Präparat mit Milch oder Saft eingenommen werden darf. Gleiches gilt übrigens auch für Medikamente, die man in Fruchtmark oder Joghurt eingerührt. Außerdem sollte man darauf achten, dass das Kind auch die volle Dosis erhält – die Medikamente also nicht in den ganzen Joghurtbecher geben, sondern nur in zwei, drei Löffel einrühren.