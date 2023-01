Das ist eindeutig die beste Methode, Fieber bei Kindern zu messen!

Fieber messen unter der Zunge

"Die Messung im Mund ist sehr genau!" erfahren wir vom Kinderarzt. Wenn richtig durchgeführt! Und so klappt es:

Thermometer unter die Zunge legen, hinter den zweiten Backenzahn. Dabei den Mund geschlossen halten.

Hinweis: Bei Kleinkindern kommt es häufig vor, dass auf dem Thermometer gekaut wird. Das führt dann zu Messfehlern. Außerdem kein heißes oder kaltes Trinken vor der Untersuchung (30 Minuten vorher) konsumieren, das kann das Ergebnis verfälschen.

Fieber messen im Ohr – darauf ist zu achten:

Dr. Pfisterer erklärt: "Ab einem Alter von vier Jahren sollte das Ohr beim Messen etwas nach oben und in Richtung Nacken gezogen werden. So wird genügend Freiraum im Gehörgang geschaffen, um die Messung möglich zu machen. Bei Kleinkindern (sechs Monate bis vier Jahre) muss das Ohr nur etwas in Richtung Nacken gezogen werden, das genügt."

Wichtig: Das Kind sollte vorher nicht auf dem jeweiligen Ohr gelegen haben. Das verfälscht das Ergebnis, weil das Ohr dadurch erwärmt wird. Generell ist die Temperatur im Ohr ohnehin etwa 0,3 bis 0,5 Grad niedriger als die rektal gemessene.

Ohrenschmalz verfälscht das Messergebnis

In der Tat kann Ohrenschmalz das Ergebnis verfälschen. "Das Ohr muss vor dem Messen sauber sein, es sollte nicht zu viel Ohrenschmalz im Gehörgang sein", erklärt uns der Arzt. Die Temperatur mit zu viel Schmalz im Ohr ist nicht verlässlich und kann zu hoch aber auch zu tief angezeigt werden. Neigt euer Kind zu viel Ohrenschmalz, solltet ihr bei Gelegenheit beim HNO-Arzt das Ohr professionell reinigen lassen.

Fieber im Ohr messen trotz Mittelohrentzündung!?

Fieber sollte bei einer bestehenden Mittelohrentzündung nicht im Ohr gemessen werden. Und zwar deshalb:

Das Thermometer wird durch die Entzündung keine genauen Werte liefern. Der ausgeübte Druck wird wahrscheinlich beim Einführen zu Schmerzen führen.

Von der Messung unter der Achseln rät der Kinderarzt ab:

Das Problem bei der Achsel-Messung: Es kommt häufig zu Abweichungen, da sich das Kind bewegt oder das Thermometer nicht fest unter der Achsel sitzt. Außerdem kann es sein, dass ein Kleidungsstück zwischen Haut und Thermometer gerät.

Wie oft sollte man das Fieber nachmessen?

Dafür gibt es keine pauschale Regel. Dr. Pfisterer beruhigt Eltern: "Man sollte sich nicht verrückt machen! Fieber an sich ist keine Krankheit, sondern lediglich ein Symptom dafür, dass der Körper gegen Krankheitserreger kämpft. Das Fieber hilft dabei. Es ist in der Lage, Viren und Bakterien zu bekämpfen und somit ein fundamentaler, körpereigener Abwehrmechanismus." Der Experte rät aus diesem Grund auch vom überschnellen Einsatz fiebersenkender Mittel ab: Bei leichtem Fieber brauche es nicht auch nicht gleich ein Zäpfchen oder Fiebersaft. Wichtig sei es jedoch immer, den Krankheitsverlauf im Blick zu haben.