Uhrzeit lernen: Mit diesen Tipps gelingt es Kindern!

In welchem Alter sollte mein Kind die Uhr lernen?

Mach dir und deinem Kind hier keinen unnötigen Stress. Ein Dreijähriger muss nicht schon die Uhr in der Kita lesen können, um zu wissen, wann Mama oder Papa ihn abholen kommen. Am besten machst du dir Gedanken, ab welchem Zeitpunkt es sinnvoll sein könnte, dass du deinem Kind eine Zeit mit auf den Weg gibst, zu welcher ihr euch treffen wollt oder auch zeitliche Verabredungen vonseiten des/der Kleinen eingehalten werden sollen. Das Vorschulalter wäre ein geeigneter Zeitraum, in dem dein Kind die Uhr und ihre Eigenschaften langsam und schrittweise erlernen könnte. Doch, wie gesagt: Lass dir und deinem Kind ausreichend Spielraum. Die meisten Kinder bekommen ihre erste Armbanduhr in der Grundschule.