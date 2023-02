Experten im Methodenstreit

Pädagogen, Linguisten und Entwicklungspsychologen diskutieren seit Jahren darüber, welche Methode im Unterricht die beste ist. Ist Schreiben nach Gehör effektiver als Schreiben und Lesen lernen mit der Fibel? Wieso sind Neunjährige von heute nicht so gut in Rechtschreibung wie ihre Eltern in demselben Alter?

Dass es keinen bundeseinheitlichen Standard gibt und jedes Bundesland seine eigene Methode verfolgt, macht das Thema nicht einfacher.

Die Fibelmethode

Der Klassiker unter den Ansätzen, der derzeit seine Renaissance erlebt, führt Buchstaben nach festen Vorgaben ein. Sie sollen Schritt für Schritt mit allen Sinnen verinnerlicht werden. Zunächst all die, die dem tatsächlichen Höreindruck entsprechen mit ganzen Begriffen wie Opa oder Oma. Schwierigere Wörter, die nicht nicht ganz lautgetreu gesprochen werden, kommen erst später dran. Von Anfang an wird hier die richtige Schreibweise vermittelt, eine schöne Handschrift geübt und jeder Fehler sofort korrigiert.

An dieser Methode kritisiert wird, dass Leseanfängern durch das ständige Malen von Buchtstaben schnell langweilig sind. Sie können nicht einfach drauflosschreiben und ihre Fantasie spielen lassen. Die sofortige Korrektur wirke sich zudem negativ auf ihre Motivation aus.

Lesen durch Schreiben

"Fert", "Pfährd", "Pfert" – in manchen Grundschulen ist es keine Seltenheit, dass eine Lehrerin beim Aufsatz diese drei Varianten des Worts "Pferd" liest. Aber es ist kein Fehler. Denn nach der "Lesen durch Schreiben"-Methode lernen Abc-Schützen die Wörter so zu schreiben, wie sie sie sprechen.

Anfänger sollen Fehler machen dürfen. Die mittlerweile vielfach umstrittene Methode "Schreiben nach Gehör" nach dem Schweizer Reformpädagogen Jürgen Reichen hatte zwischenzeitlich die Fibelmethode abgelöst. Sie funktioniert mithilfe einer Anlauttabelle, auf der alle Buchstaben und Umlaute vermerkt sind. Zudem ist jedem Buchstaben ein passender Gegenstand zugeordnet. Eine Lampe steht für L, eine Rakete für das R. Aber auch Sonderlaute wie ck oder sch werden bildhaft "vertont". Kinder können also sofort mit dem Schreiben beginnen. Hierfür werden Worte in einzelne Laute zerlegt und dann aus der Tabelle die in ihren Ohren passenden Buchstaben herausgesucht.

Die Idee ist, dass Anfänger ohne Hemmungen möglichst viel Schreiben und ihre Lesekompetenz entwickeln. Die Kleinen sollen sich die Schriftsprache aktiv und individuell aneignen. Freies Schreiben soll zunächst Spaß machen, daher werden keine Korrekturen vorgenommen. Erst ab der dritten Klasse werden die Rechtschreibregeln erläutert und Korrekturen vorgenommen. Genau hier liegt die Kritik: Die Fehlerdichte ist lange sehr hoch!