Also gar keine Reinigung der kleinen Kinder-Ohren!?

Doch! Aber es ist völlig ausreichend, den äußerlich sichtbaren Ohrenschmalz mit einem Kosmetiktuch oder einem nassen Waschlappen zu entfernen, so der Profi-Rat. "Dabei keine Seifen und Shampoos benutzen, sie greifen die natürliche Schutzschicht des Gehörgangs an. Mein Tipp: Ein Tropfen Babyöl weicht hartnäckiges, angetrocknetes Sekret in der Ohrmuschel auf, sodass es sich besser lösen lässt", empfiehlt Dr. Behr. Wer überhaupt nicht auf Wattestäbchen verzichten mag, sollte sie ausschließlich in der äußeren Ohrmuschel anwenden, und hier nur auf die Sicherheitsstäbchen setzen. Nicht vergessen: Der Bereich hinter den Ohren will auch gereinigt werden. Hier sammeln sich vor allem bei Babys, die noch viel liegen, Spei­chel oder Milch­res­te. Dann kann es zu schuppigen, manchmal wunden, nässenden und/oder übelriechenden Hautfalten kommen.

Ausnahmefälle für die Ohren-Reinigung – aber bitte nur beim Arzt!

Wenn im Gehörgang irgendwann doch zu viel Ohrenschmalz (zum Beispiel auch durch falsche Reinigung mit Wattestäbchen, siehe oben) sitzt, kann das nicht nur stören und irgendwann die Hörfähigkeit beeinträchtigen. Sollte der übermäßige Ohrenschmalz sich verhärten, kann es im schlimmsten Fall doch zu Entzündungen kommen. Dann kann nur noch der HNO-Arzt helfen und eine professionelle Reinigung durchführen. Die geht sehr schnell. Könnte aber vor allem für Babys und Kleinkinder unangenehm sein, da es kurzzeitig sehr laut wird.