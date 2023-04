Welche Babypflegeprodukte ihr wirklich braucht

"Pflegeöl" von Paediprotect

Einer der Sieger bei der letzten Ökotest-Untersuchung von verschiedenen Babyölen. Toll: Das Produkt kommt ohne Mikroplastik und Parfüm aus, ist vegan und dazu noch erschwinglich.

Zu bestellen: über Amazon.com ca. 6 Euro

Shampoo

Der zarte Flaum von Säuglingen benötigt in den ersten Lebensmonaten noch kein Shampoo. Entweder wischt man auf dem Wickeltisch ein bis zwei Mal die Woche mit einem Waschlappen und warmen Waser über das Köpfchen. Oder man wäscht die Haare beim Baden einfach mit. Dabei am besten die Hand an die Stirn des Babys halten, damit kein Wasser in seine Augen läuft. Praktisch sind auch 2-in-1-Produkte, die für Haut und Haar benutzt werden können. Wenn die Haare dichter werden, können diese mit einem Babyshampoo gewaschen werden. Die Inhaltsstoffe sind besonders mild – sie schonen die empfindliche Kopfhaut und brennen nicht in den Augen. Vorsicht bitte mit der Fontanelle: So lange die Schädeldecke noch nicht vollständig zugewachsen ist, sollte an dieser Stelle kein Druck ausgeübt werden. Nach dem Waschen sollten die Haare in jedem Fall gut abgetrocknet oder geföhnt werden, damit das Kleine sich nicht erkältet.

Ein Shampoo für Baby und Mama: