Lange Erkältung bei Kindern: Was tun, wenn es einfach nicht besser wird?

"Unser Kind ist schlimm erkältet.“ Ein Satz, der im Herbst und Winter zum Standard-Repertoire von Eltern gehört. Meist trieft die Nase nicht zum ersten Mal. Das Kind hat vom Herbstanfang bis zum Jahreswechsel bereits drei oder vier Schnupfen hinter sich. Und jedes Mal, wenn es wieder losgeht, hoffen Mama und Papa, dass nicht mehr draus wird. Doch das ist leider nicht immer der Fall. Was also tun, wenn es einfach nicht besser werden will?