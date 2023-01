Wieso Kuscheln so wichtig für Kinder ist

"Probier's mal mit Gemütlichkeit, mit Ruhe und Gemütlichkeit jagst du den Alltag und die Sorgen weg ..." Der kluge Balu aus dem Dschungelbuch hat ja so recht. Nach einem Tag voller Arbeit, Terminen, Erledigungen, Haushalt, Kindergarten oder Schule fühlt es sich ganz wunderbar an, endlich frei zu haben und Zeit mit den Liebsten zu verbringen. Und das am besten ganz gemütlich. Das tut Körper und Seele gut, den Kleinen wie den Großen. Ich nehme meine Kinder am liebsten auf den Schoß, schlinge die Arme um sie und schnuppere an ihren Haaren. Wenn ich dann noch einen Kuss bekomme, ist das Glück perfekt.