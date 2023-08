6 Gründe, warum der Tripp Trapp für uns der perfekte Hochstuhl ist

1. Er sieht einfach stylish aus

Noch bevor ich schwanger war, kannte ich den Tripp Trapp bereits von meiner Schwester und zahlreichen Freunden mit Kindern. Als wir uns also auf die Suche nach einem Hochstuhl für unseren Nachwuchs machten, schauten wir natürlich nach einem Tripp Trapp. Zugegeben: Er ist nicht gerade der günstigste, dafür aber mit Abstand der schönste. Wenn ich an all die blinkenden, quietschbunten Spielzeuge denke, die nach und nach unser Wohnzimmer erobert haben (warum spielen Kinder eigentlich nie in ihrem eigenen Zimmer?), freue ich mich jedes Mal über unseren Tripp Trapp in der Farbe Storm Grey. Das grau lackierte Holz sieht einfach super hochwertig aus. Kein Wunder, dass der Stuhl immer wieder Preise gewinnt, wie zum Beispiel den "German Design Award", und sogar in Ausstellungen im MoMa in New York oder dem Victoria & Albert Museum in London gezeigt wird.