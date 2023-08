Diese 11 süßen Jungennamen für das Sternzeichen Wassermann lassen tief blicken

Euer kleiner Wurm kommt zwischen dem 21. Januar und dem 19. Februar auf die Welt? Wie schön, dann habt ihr vom Sternzeichen her einen echten Wassermann in eurer Familie! Wassermänner sind kreativ, gesellig, gute Gastgeber, optimistisch, willensstark und erfinderisch. Sie sind gutmütig und akzeptieren jeden Menschen so, wie er ist. Falschheit mag der Wassermann hingegen gar nicht. Welche Jungennamen sich deshalb besonders gut für das Sternzeichen Wassermann eignen, verraten wir dir - inklusive Namensbedeutung.