5 Dinge, ohne die ich mit Flaschenbaby nicht überlebt hätte

Genau richtig temperiertes, abgekochtes Wasser, die richtige Menge Milchpulver, abgekochte Sauger und Flaschen – und eine Menge Organisationstalent und Geduld. All das (und noch viel mehr) brauchen Eltern eines Flaschenbabys. Denn wenn das Baby Hunger hat, muss es in der Regel schnell gehen. Dann heißt es: Nerven bewahren. Denn mit "einfach an die Brust legen" ist leider nichts. Und das mit dem kühlen Kopf, nun, das fällt einem eben nicht immer ganz leicht. Vor allem nicht, wenn sich auch noch das Phantom Müdigkeit dazugesellt. So erging es auch mir. Nicht selten bereitete ich die Milch mit schreiendem und zappelndem Krümelchen auf dem Arm zu. Ohne die folgenden Essentials hätte es wohl das ein oder andere Mal nicht gewuppt bekommen!