"Was machst du eigentlich den ganzen Tag?"

In ihrem Podcast "In 15 Minuten aus dem Mamsterrad" geben Imke Dohmen und Judith Möhlenhof regelmäßig Tipps, wie ihr den stressigen Eltern-Alltag mit mehr Leichtigkeit meistert. Mit "Gemeinsam aus dem Mamsterrad" kommt ihr Wissen nun auch in den Buchhandel.

Mutter werden Frauen ganz ohne Ausbildung – kein Wunder, dass sie da manchmal an ihre Grenzen geraten und nicht mehr weiterwissen. Von "Ich will das nicht anziehen!" über "Mama, noch mehr Schoki!" bis hin zu "Meeeeiiiins!" erklären die Autorinnen nicht nur, was hinter diesem Verhalten von Kindern steckt, sondern vor allem auch, warum wir Eltern oft unverhältnismäßig darauf reagieren – und es in Zukunft besser machen können.

"Gemeinsam aus dem Mamsterrad: Wie ihr es schafft, euren stressigen Alltag mit mehr Leichtigkeit zu meistern"* von Imke Dohmen und Judith Möhlenhof ist ab dem 1. Oktober 2021 im Handel erhältlich und ab sofort vorbestellbar (16,95 Euro, Junior Medien, z.B. via Amazon).