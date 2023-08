An alle Eltern: Wer diesen Trick kennt, stoppt das Quengeln der Kinder sofort!

Der Tonfall ist entscheidend – von Eltern und Kind

Sagt den obigen Satz am besten in einem ruhigen und einfühlsamen Tonfall. Lasst euch nicht provozieren und schaltet kurz euren inneren Zen-Modus an. Kinder spüren, ob eure Worte aufrichtig gemeint sind oder nicht. Wenn ihr den Satz nur mechanisch aufsagt, ohne wirkliches Verständnis zu zeigen, wird er seine Wirkung klar verfehlen.

Klar, es gibt auch Situationen, in denen das Quengeln und Jammern unserer Kids berechtigt und nachvollziehbar ist – zum Beispiel aufgrund von Müdigkeit, Hunger oder anderen Bedürfnissen. Wenn es so offensichtlich ist, solltet ihr zunächst versuchen, entsprechend darauf zu reagieren.

Konstruktive Kommunikation

Der genannte Zauber-Satz kann also quasi als Ausgangspunkt für eine konstruktive Kommunikation dienen. ABER: Es ist wichtig zu beachten, dass er allein nicht ausreicht, um das Quengeln dauerhaft zu stoppen. Er ist vielmehr ein Werkzeug, um dem Kind in diesem Moment zu zeigen, dass seine Bedürfnisse wahrgenommen werden und dass es auch Momente gibt, in denen Geduld gefragt ist.

Eine Idee: Ihr könnt eurem Mini auch alternative Wege aufzeigen, wie es seine Bedürfnisse ausdrücken kann. Zum Beispiel könnt ihr ihm beibringen, seine Wünsche besser in Worte zu fassen oder auf eine andere (nonverbale) Weise zu kommunizieren. So kann es lernen, seine Gefühle und Bedürfnisse angemessen auszudrücken. Und nicht zu quengeln.