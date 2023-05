Stillkissen-Kaufberatung: So findest du das perfekte Kissen für eine angenehme Stillzeit

Das HOBEA-Germany Stillkissen ist ein multifunktionales Lagerungs- und Stillkissen, das aus hochwertigen Materialien hergestellt wird und in verschiedenen Designs erhältlich ist. Die extra lange Form macht das Kissen zum idealen Seitenschläferkissen während der Schwangerschaft. Der Bezug und das Inlett sind bei 60 Grad Celsius einfach in der Maschine waschbar, was eine unkomplizierte Reinigung ermöglicht.

Was macht ein Stillkissen so besonders?

Ein Stillkissen ist ein besonderes Kissen, das speziell für Mütter entwickelt wurde, die ihr Baby stillen möchten. Es bietet dir als Mutter und deinem Baby Unterstützung und Komfort und kann dazu beitragen, das Stillen angenehmer und einfacher zu gestalten. Durch seine besondere Form und das weiche Material kann das Stillkissen das Baby in einer bequemen Position halten und gleichzeitig deinen Arm und Rücken entlasten.

Vor- und Nachteile eines Stillkissens

Ein Stillkissen kann während der Stillzeit viele Vorteile bieten, wie Unterstützung und Entlastung für Mutter und Kind. Allerdings gibt es auch einige Nachteile, etwa eine möglicherweise unhandliche Größe oder eine höhere Pflege-Intensität bei bestimmten Materialien. Hier sind die Vor- und Nachteile eines Stillkissens im Überblick:

Vorteile

Unterstützt den Körper von Mutter und Kind

Kann Verspannungen vorbeugen

Ermöglicht freie Hände beim Stillen

Kann für eine bequemere Schlafposition sorgen

Vielseitig einsetzbar für verschiedene Zwecke

In der Regel sehr pflegeleicht

Nachteile

Einige Modelle können aufgrund ihrer Größe unhandlich sein

Bei sehr großen Kissen ist möglicherweise nur der Bezug waschbar

Kissen mit Naturtextil-Füllung erfordern eine höhere Pflege und können schneller unhygienisch werden

Wie wird ein Stillkissen benutzt?

Ein Stillkissen wird in der Regel während des Stillens verwendet. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, das Kissen zu positionieren, je nachdem, welche Stillposition du bevorzugst. Eine häufige Methode ist, das Kissen um deine Taille zu legen und das Baby darauf zu legen, sodass es auf der Seite liegt, die deinem Körper zugewandt ist. Du kannst dann deinen Arm um das Baby legen und es sanft halten, während es trinkt.

Eine andere Möglichkeit ist, das Kissen auf deinem Schoß zu platzieren und das Baby so zu platzieren, dass es in einer aufrechten Position sitzt. Diese Position kann besonders hilfreich sein, wenn dein Baby Probleme hat, Milch zu schlucken oder wenn du Schwierigkeiten hast, eine bequeme Position zu finden.

Es ist wichtig, das Stillkissen richtig zu positionieren, um das Stillen so angenehm wie möglich zu machen. Achte darauf, dass das Baby in einer bequemen Position liegt und dass du dich selbst auch wohlfühlst. Wenn du Schwierigkeiten hast, eine komfortable Position zu finden, probiere verschiedene Positionen aus oder wende dich an eine Stillberaterin, die dir weitere Tipps geben kann. Auch Hebammen sind beim Stillen eine große Hilfe.

Tipp: Du kannst das Kissen schon während deiner Schwangerschaft kaufen, denn es eignet sich wunderbar als Seitenschläferkissen, auf dem du den schweren Babybauch ablegen kannst.

Welche Anwendungsmöglichkeiten für Stillkissen gibt es?

Stillkissen eignen sich nicht nur zum Stillen! Du kannst sie auch für diese Zwecke nutzen:

Schwangerschaftskissen: Stillkissen können während der Schwangerschaft als Seitenschläferkissen verwendet werden. Das Kissen wird zwischen die Beine gelegt, um die Wirbelsäule zu entlasten und eine bequeme Schlafposition zu ermöglichen

Stillkissen können während der Schwangerschaft als Seitenschläferkissen verwendet werden. Das Kissen wird zwischen die Beine gelegt, um die Wirbelsäule zu entlasten und eine bequeme Schlafposition zu ermöglichen Entspannungskissen: Stillkissen können auch zur Entspannung und als Nackenstütze verwendet werden. Das Kissen wird einfach um den Nacken gelegt und kann so Verspannungen lösen.

Stillkissen können auch zur Entspannung und als Nackenstütze verwendet werden. Das Kissen wird einfach um den Nacken gelegt und kann so Verspannungen lösen. Nestchen-Ersatz: Wenn das Baby größer wird und aus dem Gitterbett auszieht, kann das Stillkissen als Nestchen-Ersatz verwendet werden. Es schützt das Baby vor harten Kanten und gibt ihm ein Gefühl von Geborgenheit.

Wenn das Baby größer wird und aus dem Gitterbett auszieht, kann das Stillkissen als Nestchen-Ersatz verwendet werden. Es schützt das Baby vor harten Kanten und gibt ihm ein Gefühl von Geborgenheit. Rausfallschutz: Wenn das Baby im Familienbett schläft, kann das Stillkissen als Rausfallschutz dienen. Es wird einfach um das Baby gelegt, um es vor dem Herausfallen zu schützen.

Wenn das Baby im Familienbett schläft, kann das Stillkissen als Rausfallschutz dienen. Es wird einfach um das Baby gelegt, um es vor dem Herausfallen zu schützen. Stützkissen: Das Kissen kann als Stützkissen für das Baby dienen, wenn es auf dem Bauch oder Rücken liegt.

Welche Arten von Stillkissen gibt es?

Es gibt verschiedene Arten von Stillkissen, die sich in Form und Füllung unterscheiden. Die Wahl des richtigen Kissens hängt von deinen individuellen Bedürfnissen ab.

Die Formen von Stillkissen

Weit verbreitet sind U- oder C-förmige Stillkissen. U-förmige Kissen sind oft sehr groß und umschließen den Körper der Mutter. Sie können auch als Seitenschläferkissen verwendet werden. C-förmige Stillkissen sind oft kompakter und bieten einen festen Halt. Sie umschließen die Taille der Mutter und halten das Baby beim Stillen in der richtigen Position.

Kleine C-förmige Stillkissen (Stillhörnchen) mit fester Füllung sind ideal für Mütter nach einem Kaiserschnitt, da sie die Narbe entlasten. Halbmondförmige Stillkissen wie der Theraline Plüschmond oder das Theraline Yinni sind meist sehr lang und flexibel und können als Seitenschläferkissen verwendet werden. Asymmetrische oder acht-förmige Stillkissen können auch als Lagerungs- und Stützkissen verwendet werden.

Bezug von Stillkissen

Der Bezug eines Stillkissens besteht in den meisten Fällen aus Baumwolle oder sogar Bio-Baumwolle. Der Deutsche Hebammenverband empfiehlt die Verwendung von 100-prozentiger Baumwolle, da sie sehr robust ist und bei relativ hoher Temperatur gewaschen werden kann. Das ist wichtig, da beim Stillen oder der Flaschenfütterung schnell etwas daneben kleckern kann. Trotzdem ist das Material weich und hautfreundlich.