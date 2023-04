Seltene Jungennamen und was sie bedeuten

Seltene Jungennamen: A-J

Amos

Abgeleitet vom hebräischen Wort "amas", was tragen bedeutet. Historisch bekannt ist der judäische Prophet Amos einer der ersten Propheten, dessen Worte aufgeschrieben und in Buchform, später als die Bibel, überliefert wurden.

Aurelius

Der sehr vornehm anmutende Name geht auf den römischen Kaiser und Stoiker Aurelius Marcus zurück. Aus dem Lateinischen übersetzt bedeutet Aurelius soviel wie "der Goldene" oder "der aus Gold gemachte".

Axel

Der Jungenname Axel stammt aus dem Skandinavischen und tritt dort in mehreren Varianten wie beispielsweise Axl oder Aki auf. Übersetzt steht Axel in etwa für "Vater ist Friede".

Balthasar

Als griechische Form des babylonischen Vornamens Bel-šarru-uṣur bedeutet Balthasar übersetzt etwa "Gott schütze den König".

Bertram

Bertram stammt vom althochdeutschen Wort "berath", was so viel wie glänzend oder berühmt bedeutet.

Bent

Ein wohlklingender Name, der an seine beliebten Verwandten Ben, Benjamin oder Benedikt erinnert, aber sehr viel seltener ist. Er stammt aus dem Dänischen und bedeutet: der Gesegnete.

Bruno

Der eher ausgefallene Jungenname Bruno war zuletzt im 20. Jahrhundert beliebt und verbreitet. Heutzutage trifft man recht selten auf einen jungen Menschen namens Bruno. Warum also nicht diesen kraftvollen und außergewöhnlichen Vornamen neu aufleben lassen? Bruno steht im Übrigen frei übersetzt für "der Braune".

Corbinian

Corbinian ist ein altdeutscher Jungenname, der wahrscheinlich vom lateinischen Wort "corvus" (Rabe) abgeleitet ist. Der Name kommt auch in der Form Corvin / Korvin vor und ist so auch als Nachname geläufig. Andere Formen des Namens sind Corbinianus und Corvinus, das so viel bedeutet wie "kleiner Rabe".

Cyrill

Der Name stammt aus dem Griechischen. "Kyrios" bedeutet "Herr" oder "Lord". In der Form Kyrill ist der Name vor allem im slawischen Gebiet verbreitet. Nach dem Apostel Kyrill wurde das kyrillische Alphabet benannt, das er auch erdacht haben soll.

Davin

Ein irischer Vorname, der ein bisschen an David erinnert. Nur ausgefallener. Übersetzt bedeutet er entweder "Dichter", "kleines Reh" oder "kleiner Hirsch".

Dipper

Ein englischer Name, der sich auf die Sternbilder "big -" und "little Dipper" bezieht, auf deutsch: kleiner und großer Wagen. "Dipper" ist auch das englische Wort für eine Wasseramsel oder einen Schöpflöffel. Bekannt geworden ist der Name durch die gleichnamige Figur der animierten Kultserie "Gravity Falls", in der die Figur ein Muttermal in der Form des kleinen Wagens auf der Stirn trägt.

Elmo

Wer bei dem Namen Elmo sofort an ein rotes Monster aus der Sesamstraße denken muss, der liegt nicht verkehrt. Der Name stammt jedoch ursprünglich aus dem Althochdeutschen und leitet sich von dem Wort "adal" (edel) ab. Bekannt ist auch der Film "St. Elmo's Fire" aus den 80ern. Dessen Titel basiert auf einem Wetterphänomen, bei dem ein Blitz sich weit durch die Wolken verzweigt.

Elwin

Aus dem Englischen vom ursprünglichen Vornamen Alwin stammend, steht dieser seltene männliche Vorname für "der edle Freund". Mit dieser Bedeutung im Hinterkopf, ist Elwin sicher eine schöne Option für die Namensgebung eures Kindes.

Emerich

Emerich ist ein altdeutscher Name, den es auch in der englischen Form Emeric gibt. Der Name setzt sich aus dem gotischen "amals" (tapfer) und dem althochdeutschen "rihhi" (reich, mächtig) zusammen und erlangt so die Bedeutung "tapferer Herrscher". Amalrich war ein häufiger Name von Königen der Ostgoten, die den Namen in ganz Europa verbreiteten.

Ferdinand

Dieser Vorname stammt aus dem Gotischen und kam Überlieferungen zufolge im 16. Jahrhundert in den deutschen Raum. Seiner ursprünglichen Bedeutung nach steht Ferdinand etwa für "der kühne Beschützer" oder aber auch für "Friede".

Fionn

Der Vorname Fionn ist eine Abwandlung von Finn und hat diverse Ursprünge. Teilweise wird er dem irischen Sprachraum zugeordnet. Im Gälischen bedeutet "fionn" so viel wie "blond", "weiß", "hell". Im Skandinavischen hingegen steht "finnr" für eine Person aus Finnland.

Fridolin

Der Name Fridolin ist eine abgewandelte Form von Friedrich. Im Althochdeutschen bedeutet Fridolin "der Friedensreiche". Obwohl durchaus bekannt wird der Name nur selten vergeben.

Gael

Gael ist ein Vorname, der aus dem Bretonischen stammt und vor allem in Frankreich vergeben wird. Eine verwandte Form ist der Name Gwenael, der in etwa "der Großzügige" oder "der Gesegnete" bedeutet. Im Original schreibt man den Namen "Gaël".

Galvin

Galvin ist ein irischer Name, den es alternativ in den Varianten Galvan und Galven gibt. Im Gälischen bedeutet der Name in etwa: "der leuchtend Weiße" oder "der Helle". In Deutschland wird der Name Galvin nur sehr selten vergeben.

Hadi

Hierbei handelt es sich um einen arabischen oder auch persischen Vornamen. Manchmal kommt er auch in der Türkei vor. Man würde ihn mit der Bedeutung "einer der führt" übersetzen.

Hagen

Der Jungenname Hagen ist germanischen Ursprungs und leitet sich von dem althochdeutschen Begriff "hag" (umzäunter Platz) ab. Ausgehend davon wird "hagsan" mit "Einhegung" übersetzt, als Bedeutung für Hagen ergibt sich etwa "der Heger" oder "der Beschützer".

Ianto

Ianto ist die Verniedlichungsform des walisischen Namens Ifan, der sich wiederum von den Namen John und Johannes ableitet. Die originale Bedeutung des Namens im Hebräischen lautet: "Gott ist freundlich."

Ingvar

Ingvar ist ein altnordischer Name, der sich aus dem Namen des Gottes Ing und dem Wort für "Krieger" zusammensetzt. DIe Kurzform des Namens lautet Ivar und wurde im Russischen zu Igor.

Jarek

Habt ihr diesen seltenen Jungennamen zuvor schon einmal gehört? So oder so könnte euch seine Bedeutung, "der Starke", ja vielleicht bei der Namensfindung inspirieren.

Jasper

Jasper ist die niederdeutsche, friesische und englische Version von Kaspar. Den Namen Kaspar trägt einer der drei Heiligen Könige in der Bibel. Im Persischen bedeutet Kaspar "Schatzmeister".