Schlafmangel durchs Baby: So viel Schlaf verlieren Mamas ...

Babys schlafen viel, aber kurz

Neugeborene schlafen etwa 16 Stunden am Tag, allerdings nicht am Stück – wie viele Mütter aus eigener Erfahrung wissen. Die Säuglinge haben viele Bedürfnisse: Die Eltern müssen den Hunger des Kindes stillen, seine Windel wechseln und oft einfach Nähe geben. Alle zwei bis drei Stunden müssen diese Bedürfnisse befriedigt werden und das rund um die Uhr. Das raubt den Schlaf der jungen Eltern. Für Mamas kommt hinzu, dass ihr Schlaf leichter gestört wird als der von ihren Partnern. Frauenschlaf wird durch Geräusche oder Stress viel schneller unterbrochen als der von Männern – eben damit sie ihren Nachwuchs hören. Die Umstellung auf einen leichteren Schlaf mit häufigem Wachwerden stellt sich zumeist schon bei der Schwangerschaft ein. Das Gute: Der weibliche Körper bereitet sich dabei aber auch gleichzeitig auf ein schnelleres Wiedereinschlafen vor.

Was passiert, wenn Mamas nicht genügend Schlaf bekommen ...

Welche Mutter kennt sie nicht: Die unglaubliche Müdigkeit, die vor allem in den ersten Monaten nach der Geburt dein ständiger Begleiter zu sein scheint. Zwar ist beim Schlaf nicht unbedingt die Dauer, sondern eher die Qualität entscheidend – allerdings leidet im ersten Jahr mit Kind auch die Schlafqualität. Den Mangel an Schlaf stecken einige Neu-Mamas besser weg als andere. Das ist ganz individuell abhängig von der eigenen Robustheit, der Genetik, der Partnerschaft und von anderen Bedingungen. Wer allerdings unter ständigem Schlafmangel leidet, für den macht sich der Schlafentzug im Alltag bemerkbar. Man wird reizbarer, ungeduldiger, aggressiver und unaufmerksamer. Auch der Stoffwechsel und das Immunsystem leiden, wenn sie sich in der Nacht nicht erholen können. In manchen Fällen bekommen Neu-Eltern Schwierigkeiten bis hin zum Burnout, Depressionen und einer chronischen Schlafstörung. Es ist also sehr wichtig, dass sich Mütter auch um die eigene Gesundheit und das eigene Wohlbefinden kümmern – und vor allem darum, so viel Schlaf wie möglich zu bekommen. Denn nur eine ausgeruhte Mutter kann sich auch gut um ihr Kind kümmern.