Soll man Kindern das Daumenlutschen abgewöhnen?

Zahnärzte warnen vor Fehlstellungen durchs Daumenlutschen

Die Zahnärzte sind da strenger. Um Zahnfehlstellungen zu vermeiden, ist es besser, wenn Babys das Nuckeln um den ersten Geburtstag herum aufgeben, egal ob am Schnuller oder Daumen. Sonst könnten sie einen offenen Biss bekommen, bei dem sich die Zähne teilweise nicht berühren, warnt Dr. Irene Aßmann, Kinderzahnärztin aus Würzburg. Ihre kleinen Patienten haben in schlimmen Fällen sogar Probleme beim Abbeißen, Kauen und Sprechen.

Die gute Nachricht: Bis zum dritten Lebensjahr bilden sich die Folgen des Daumenlutschens meist zurück. "Doch je länger Babys lutschen, desto wahrscheinlicher übertragen sich Fehlstellungen aufs bleibende Gebiss", sagt Dr. Aßmann. Dann ist eine Behandlung beim Kieferorthopäden notwendig.

Lässt das Interesse am tröstenden Daumen im Kindergartenalter nicht nach, schauen Eltern also am besten genauer hin: Wird weiter genuckelt oder der vergessene Daumen gar neu entdeckt, ist dies vielleicht ein Hilferuf der Seele. "Möglicherweise gleicht das Kind durchs Daumenlutschen einen Mangel an Zärtlichkeit und Zuwendung aus. Oder es hat schlicht Stress, fühlt sich überlastet und nutzt das Daumenlutschen als Entspannungstechnik", sagt Gerhard Spitzer. Dann ist es an den Eltern, dem Kind zu geben, was es braucht – und den Daumen überflüssig zu machen. Dabei geht es keinesfalls um Strafen für das Nuckeln, sondern um mehr Kuschelstunden und Entspannung. "Wenn der Daumen jedoch nur eine beruhigende Einschlafhilfe ist, die einfach guttut, brauchen sich die Eltern nicht zu viel Gedanken zu machen", sagt Spitzer.