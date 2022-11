Erst ein leises Glucksen, dann raschelt es, ein Schrei und plötzlich ist die Hölle los. So erleben viele Eltern vor allem nachts das Schreien Ihres Babys. Für so manchen ist es dann mit dem Schlaf vorbei. Kräftige Augenringe, fahriges Verhalten und leichte Reizbarkeit outen viele Säuglingseltern. Dabei wollen Babys ihre Eltern nicht ärgern. Das Schreien ist erst mal nur die einzige Möglichkeit, über Laute zu kommunizieren. "Schreien sagt etwas darüber aus, wie stark ein Kind erregt ist, aber nicht, warum", erklärt der Verhaltensbiologe Dr. Joachim Bensel. In der Forschungsgruppe Verhaltensbiologie des Menschen (FVM) im badischen Kandern hat er das Schreien vieler Säuglinge erforscht.

Das Schreien wird mit der Zeit weniger

Zunächst seien aber alle Säuglingseltern beruhigt, nach drei bis vier Monaten schreit ihr Nachwuchs garantiert deutlich weniger. Denn das Verständnis zwischen Kind und Eltern wie auch die Möglichkeiten, sich zu äußern, bis dahin gewachsen. Etwas anderes ist aber genauso sicher: Schreit ein Baby, ist irgendetwas nicht in Ordnung.

Das Kind dann sofort zu stillen oder anderweitig zu füttern, ist nicht empfehlenswert. Denn spätestens seit Martin Dornes "Der kompetente Säugling" wissen wir, dass Babys sehr schnell lernen – vor allem, was ihnen guttut. In diesem Fall bestünde das Lernen darin, bei jedem erdenklichen Unwohlsein mit dem Essen zu beginnen. Allerdings ist es auch gar nicht so einfach, herauszufinden, warum ein Baby schreit. Zwar erkennen weit über 90 Prozent aller Mütter intuitiv, warum ihr Kind schreit. Doch in unseren stressigen und reizüberfluteten Zeiten kann die Intuition leicht auf der Strecke bleiben. Aber es gibt noch weitere Möglichkeiten der Diagnose.