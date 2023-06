Hebamme Sissi Rasche: "Was heißt schon Langzeitstillen?!"

Stillen ist etwas ganz Natürliches, auch über das erste Lebensjahr hinaus. Und: Stillen ist Teil unserer Gesellschaft. Ich fände es schön, wenn es das auch in der Öffentlichkeit sein könnte. Ohne, dass Frauen sich dafür verstecken oder schämen müssen.

Die WHO und auch die Nationale Stillkommission empfiehlt, Säuglinge in den ersten sechs Lebensmonaten ausschließlich zu stillen und das Stillen auch nach der Einführung von Beikost bis zu zwei Jahre oder noch länger fortzusetzen. Eine ausdrückliche Empfehlung zum Abstillen gibt es nicht, denn es fehlt die wissenschaftlich begründete Basis. Es ist eine individuelle Entscheidung, die von Mutter und Kind getroffen werden sollte – und nicht von Gesellschaftsnormen!

Ich bin sehr dankbar, dass ich meine Tochter so lange stillen kann, und dass es sich für uns beide noch immer gut und richtig anfühlt. Denn darum geht es doch.

Na klar isst meine Tochter mit 17 Monaten schon ziemlich alles, was wir am Familientisch essen. Trotzdem bin ich in Momenten, wo alle hangry sind, wo sie vielleicht etwas Ruhe braucht oder auch abends zum Einschlafen, dankbar für meine Muttermilch. Ich stille, wie es sich für uns und vor allem sie richtig anfühlt, und zwar so lange es das tut. Das ist an manchen Tagen noch recht viel, an Tagen, wo ich arbeite, aber kaum. Da verlangt sie nicht danach und bekommt auch keine Flasche mit abgepumpter Milch, sondern einfach normales Essen. Das ist bei einem Säugling natürlich anders als bei einem Kleinkind, aber bei beiden gilt: Stillen ist so viel mehr als nur Nahrungsaufnahme.

Wenn ihr also auch länger als "normal" stillt: Ich hoffe, dass euch diese Worte darin bestärken, euren Weg zu gehen. Es geht niemanden etwas an, wie lang oder wie lang eben nicht euer Baby gestillt wird. Egal wie ihr euch entscheidet: So ist es richtig! ♥️

Wir bedanken uns herzlich bei Sissi, dass wir ihren wichtigen und emotionalen Text hier veröffentlichen dürfen. Bei Instagram findet ihr sie unter dieser Adresse: instagram.com/hebammesissirasche

