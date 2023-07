"Warum du als Mama nicht mehr länger als zwei Minuten duschen wirst ..."

Wird man wirklich so gaga, nur weil man ein Kind in die Welt setzt?

Ich hatte zu diesem Zeitpunkt noch keine Kinder, fand die Geschichte übertrieben und die Phantomschreierei lächerlich. Wie lernresistent kann man bitte sein, wenn man bereits eruiert hat, dass es sich in 90 Prozent der Fälle um falschen Alarm handelt? Und selbst wenn das Baby wirklich ausgerechnet in den zehn Minuten losbrüllen sollte, in denen man kurz duschen geht: Es wird schon nicht kaputt gehen. Wird man wirklich so gaga, nur weil man ein Kind in die Welt setzt? Wasch deine Haare und stell dich nicht so an, fremde Frau!

Dann wurde ich selbst Mama ...

Als ich die ersten Tage mit unserem Sohn zu Hause war und mein fettiger Haaransatz bereits bis zu den Spitzen reichte, fiel mir dieses Gespräch wieder ein. Und ich spürte das Bedürfnis, mich bei der fremden Mutter zu entschuldigen. Nicht, dass ich etwas Falsches zu ihr gesagt hätte. (Den Stell-dich-nicht-so-an-Teil hatte ich zum Glück nicht laut ausgesprochen.) Aber allein meine abwertenden Gedanken taten mir plötzlich, mit jeder Menge neuer Emotionen im Körper, leid. Noch heute, mit über sieben Jahren Mama-Erfahrung, gehe ich ab und zu nachts in eines der Kinderzimmer, weil ich mir einbilde, ein Geräusch gehört zu haben. Oder weil ich zu lange gar nichts gehört habe. In den allerersten Wochen aber war sie permanent präsent, diese leise Stimme im Kopf, die fragte: „War das das Baby? Hat das Baby gerade dieses Geräusch gemacht? Kannst du wirklich mit absoluter Sicherheit ausschließen, dass es nicht das Baby war?