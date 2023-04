3. Zeit zu zweit Wenn ein Kind kommt, dann rückt die Beziehung schnell mal in den Hintergrund – vor allem in den ersten Monaten, wenn das Baby nur an Mamas Brust hängt oder im elterlichen Bett schlafen will. Klar ist das auch schön, aber Zeit zu zweit ist auch wichtig. Deshalb würden wir wahrscheinlich mal wieder zu zweit im Bett schlafen, uns dort richtig breit machen und ganz viel kuscheln – ohne den eifersüchtigen Krümel zwischen uns, der uns an den Bettrand drängt. Und danach? Alles machen, was wir früher oft gemacht haben. Zu zweit joggen gehen, mit dem Fahrrad ins Freibad fahren, Hand in Hand zur nächsten Eisdiele schlendern, romantisches Dinner beim Lieblingsitaliener. Und, und, und.