Carmen Mayer: Als Mutter zur Selfmade-Millionärin

Die Nacht, die ihr Leben veränderte

An einem Freitagabend, ihr Mann ist auf Geschäftsreise, will sie ihr Problem lösen. Sie radelt in die Buchhandlung und kauft auf Empfehlung das Buch "Rich Dad – Poor Dad: Was die Reichen ihren Kindern über Geld beibringen" von Robert Kiyosaki, das ihr wider Erwarten noch in derselben Nacht die Augen öffnet. Trotz ihrer guten Ausbildung hatte Carmen Mayer keine Ahnung von Geld gehabt. An diesem Wochenende aber wird ihr anhand von "Cash-Flow-Zyklen" einiges klar. Etwa: Nur, wer reich ist, kann sich nach Abzug aller Kosten ein Auto oder Haus leisten und zusätzlich auch noch Geld investieren. "Durch das, was man kauft, Geld zurückzubekommen, das man erneut in Immobilien, Unternehmen oder Unternehmensanteile investieren kann – diesen Schritt musste ich hinkriegen." Für Carmen Mayer steht sofort fest, dass sie ihr Glück an der Börse versuchen muss, auch wenn sie bis dahin noch nichts darüber wusste. Sie beginnt, sich in das neue Thema Aktien einzuarbeiten.

"Ich fuhr auf Konferenzen, fing an, mich zu vernetzen, weil ich wissen wollte, wie die Erfolgreichen beim Aktienkauf rangehen. Ich musste es denen einfach nachmachen", erzählt sie. "Ich merkte schnell, dass es alles gar nicht so schwer ist, wie es scheint. Was für ein Käse zu glauben, dass man dafür sehr viel Geld braucht oder ein Experte sein muss. Ich habe zwar sozusagen den 'Führerschein' gemacht, dann aber einfach losgelegt, mit nur 2.000 Euro angefangen, weil ich vorsichtig sein wollte."