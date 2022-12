Bababoo and friends – "Spielwelt Baumhaus" + Charakterbuch "Äffchen Yuki spielt so gern"

Für Bababoo’s Freund Affe Yuki erfüllt sich nun ein großer Traum: Er bekommt sein eigenes Baumhaus samt Schienenbahn: Eine Ameise im fahrenden Tiny-House, eine Igel-Familie, die gemeinsam mit dem Löwen Bababoo picknickt, eine Raupe, die ihren Tannenbaum mit dem Auto transportiert. In der Welt von Bababoo and friends ist alles möglich und genau das unterstützt die grenzenlose Fantasie der Kinder. Das passende Charakterbuch "Äffchen Yuki spielt so gern" ergänzt den abenteuerlustigen Spiel- und Lesespaß. Mehr Infos findet ihr auf bababooandfriends.com.

Verlost wird hinter diesem Türchen drei mal die "Spielwelt Baumhaus" im Wert von je etwa 55 Euro. Außerdem gibt es jeweils das passende Buch "Äffchen Yuki spielt so gern" von Bababoo and friends dazu.

Viel Glück!