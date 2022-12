Komfortabler City-Begleiter

Im Geschäft, im Park oder im Café: Der "Plaza Plus" von Maxi-Cosi erleichtert Eltern den Alltag in der Stadt. Dank 4-Rad-Federung, "Xtrail"-Stoßdämpfer und großer pannensicherer Räder gleitet er sanft auch über holprige Straßen. Beim Hineinsetzen und Herausnehmen des Babys werden Mamas oder Papas Rücken geschont, da Sitz und Kinderwagenaufsatz auf dem Gestell höher liegen. Sobald euer Kleines alleine sitzt, kann der Kinderwagen mit Sportsitz genutzt werden – bis zum Alter von etwa vier Jahren. Der "Plaza Plus" wurde 2022 mit dem "Red Dot Design Award" ausgezeichnet. Weitere Infos gibt es unter maxi-cosi.de

Springt am 24. Dezember 2022 in den Lostopf um mit etwas Glück den "Plaza Plus" von Maxi-Cosi inklusive Kinderwagenaufsatz im Wert von 750 Euro zu gewinnen! Die Gewinnerfamilie kann sich sogar die Farbe des Kinderwagens aussuchen: Zur Wahl stehen "Essential Green", "Essential Black" oder "Essential Graphite".

Viel Glück!