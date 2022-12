Wer findet den Weg durchs Labyrinth?

Schnell wie ein Falke, schlau wie ein Fuchs – darauf kommt es beim Geschicklichkeitsspiel "Super Mario Adventure Game DX" von Epoch Games an. Wer schafft es am schnellsten durch das Schloss von Bowser? Mit Hilfe der drei Knöpfe und zwei Drehräder muss die Spielkugel durch unterschiedliche Hindernisse über sieben knifflige Etagen – die an das beliebte Super Mario Video Game Design erinnern – manövriert werden. Das Link-System ermöglicht es euch, die Aufsteller beliebig mit anderen Sammelfiguren von Epoch Games zu tauschen. Das Spiel funktioniert ohne Batterie und ist für einen Spieler ab fünf Jahren geeignet. Weitere Infos zum Spiel findet ihr unter supermario.epochtoys.com

Am 7. Dezember verlost Epoch Games an drei Teilnehmer das Action-Labyrinth Spiel "Super Mario Adventure Game DX" im Wert von je 35 Euro!

Viel Glück!