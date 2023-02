Vegane Nährstoff-Kombi für Schwangere und Stillende

Ein Baby kündigt sich an, die Welt steht Kopf und eine spannende, ereignisreiche Zeit bricht an. Während die Vorfreude steigt, leistet der Körper großartiges. Werdende Mütter beschäftigen sich mit vielen Fragen rund um die neue Lebensphase. Dabei spielt der Speiseplan eine entscheidende Rolle: Für die gesunde, ausgewogene Ernährung rund um Schwangerschaft, Geburt und Stillzeit ist eine ausreichende Zufuhr bestimmter Vitamine, Mineralstoffe und Fettsäuren wichtig, denn diese legen den Grundstein für eine gesunde Entwicklung des Kindes. Häufig ist es für werdende oder stillende Mütter schwer, im Alltag ihr Essverhalten so zu verändern, dass der erforderliche Mehrbedarf abgedeckt wird. Das gilt ganz besonders, wenn sich die Mama in spe vegetarisch oder vegan ernährt.