Cooles Outdoor-Spiel zu gewinnen

So genial einfach funktioniert das Spiel "Natur-Entdecker" von Ravensburger: Ausgestattet mit wetterfesten Aufgabenkarten und einem coolen Umhängeband, gehen die Kinder ins Grüne. Sie wählen sechs Suchaufgaben aus, die zu Wetter und Jahreszeit passen. Für jede Entdecker-Karte erforschen die kleinen Abenteurer ab sechs Jahren die Umgebung in der Natur und sammeln die entsprechenden Karten am Band, bis mindestens vier gefunden sind. Zum Schluss wartet ein lustiges Geschicklichkeitsspiel aufs Team: "Baut eine Brücke aus Steinen und einem langen Blatt, sodass ein Stein darauf liegen kann." Das Baumaterial aus der Umgebung ist schnell gefunden, aber bleibt der Stein auf dem Blatt tatsächlich liegen?

Weitere Infos zum Spiel gibt es unter: ravensburger.de