Gewinnt eine Rotho BabyDesign Top Xtra Badestation

Das erste Bad ist für Neugeborene und Mama und Papa ein aufregender Moment. Viele Babys fühlen sich im warmen Wasser – nachdem sie sich an die neue, ungewohnte Umgebung gewöhnen konnten – wohl und entspannen sich sichtlich. Die richtige Ausstattung kann dabei helfen, damit das Baden für Kind und Eltern zu einem schönen Wohlfühlmoment für alle wird.

Die Badewanne der Rotho BabyDesign Top Xtra Badestation steht auf einem stabilen, höhenverstellbarem Gestell. Perfekt für kleine Babys, denn so müssen Eltern nicht nicht auf dem Boden knien oder sich umständlich vornüberbeugen sondern können den Mini bequem in der Wanne halten. Damit ihr die perfekte Temperatur findet ist ein Thermometer integriert. Waschlappen, Badezusatz und Co. sind auf der integrierten Seitenablage griffbereit. Nach dem Plantschen lässt sich die Wanne bequem über den Ablaufschlauch entleeren und danach platzsparend zusammenfalten. Sobald euer Kind selbstständig versucht aufzustehen, könnt ihr die Wanne ohne Gestell weiter verwenden. Sie bietet übrigens auch genug Platz für Zwillings- oder Geschwisterkinder.

Weitere Infos findet ihr hier

Gemeinsam mit Rotho Babydesign verlosen wir eine Rotho BabyDesign Top Xtra Badestation in der neuen Farbe "lagoon" oder "soft rose" und ein Kaputzentuch in "lagoon" oder grau im Wert von 170 Euro!

Wir wünschen allen Teilnehmern viel Glück!