Gewinnt einen 150-Euro-Gutschein für euer Spielzeug-Abo

Dem Mini das richtige Spielzeug zu besorgen kann ganz schön aufwendig sein: Welches Teil ist pädagogisch wertvoll, hochwertig und ist altersgerecht für mein Kind und was braucht man eigentlich noch? Und kaum, dass man sich entschieden hat, lauert schon der nächste Entwicklungsschub und die einstigen Favoriten eures Nachwuchs sind schon wieder Schnee von gestern. So schnelllebig, wie sich ein Kleinkind entwickelt, kann das auch ganz schön ins Geld gehen. Wir haben eine super praktische, günstige und nachhaltige Alternative gefunden: Mit dem Mietabo versorgt euch das Startup Tribu regelmäßig mit neuen Spielzeugen direkt nach Hause! Was eurem Mini nicht mehr gefällt schickt ihr ganz einfach nach Ablauf der Laufzeit zurück und erhaltet eine neue Box voller aufregender Spielzeug-"Neuheiten" ... die sind allerdings gebraucht – im Sinne der Nachhaltigkeit! Denn nur weil das Mobile, der Greifringe oder die Rassel euer Baby nicht mehr flashen, heißt das nicht, dass sie im Schrank verstauben müssen. Die Spielzeuge werden nach Gebrauch überprüft, repariert und gründlich gereinigt, um dann ein anderes Kind glücklich zu machen.

Das Prinzip von Tribu: