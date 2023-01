Mit diesen einfachen Sätzen machst du dein Kind emotional stark

Signalisiert das nicht Inkonsequenz?

Viele Eltern scheuen sich vielleicht davor, nach einem Streit sofort mit der weißen, emotionalen Fahne zu wedeln. Doch es muss nicht bedeuten, dass ihr euer konsequentes Handeln aus dem Konflikt heraus mit solchen Sätzen infrage stellt. Oder dass ihr nicht hinter eurer Entscheidung (zum Beispiel ein Verbot ausgesprochen zu haben) steht. Teilt das eurem Kind ruhig mit. Zum Beispiel so: "Das, was passiert ist, war wirklich nicht richtig. Wir waren mal nicht derselben Meinung. Aber das ändert nichts an unserer Liebe zueinander."