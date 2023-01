Kindern schwimmen beibringen – die besten Tipps!

Leben & erziehen: Ab welchem Alter können Kinder schwimmen lernen?

Michael Dietel: Schwimmenlernen beginnt mit der Wassergewöhnung – und damit kann man schon im Alter von drei Monaten starten. Gemeint ist nicht nur das Babyschwimmen im Schwimmbad. Auch zu Hause können Eltern viel machen. Denn selbst das Reinigungsbaden und Planschen in der Babybadewanne ist schon Wassergewöhnung. Dazu gehört zum Beispiel auch das Tröpfeln von Wasser auf den Kopf und später das eigenständige Sitzen und Aufstehen im Wasser.

Zielgerichtete Schwimmbewegungen können Kinder im Schnitt mit fünf Jahren umsetzen. Daher beginnen unsere Seepferdchenkurse in diesem Alter. Hier müssen die Kinder auch in der Lage sein, sich von ihren Eltern zu lösen und den Anweisungen der Schwimmlehrer zu folgen. Unabhängig von den Kursen: Eltern kennen ihre Kinder am besten, manche Kinder können auch schon mit drei Jahren schwimmen, andere haben noch mit fünf Jahren ihre Schwierigkeiten. Und das ist okay. Der größte Fehler ist es, das Kind zu drängen und ihm somit die Freude am Umgang mit Wasser zu nehmen.

Wichtig ist, Schwimmen nicht mit einem sauberen Schwimmstil gleichzusetzen. Um den Stil geht es erst in den Bronzekursen. Am Anfang geht es darum, über Wasser zu bleiben und sicher von A nach B zu kommen.

Woran erkennen Eltern, dass ihre Kinder bereit sind, Schwimmen zu lernen?

Bevor es richtig losgeht, müssen die Kinder wie gesagt ans Wasser gewöhnt werden. Dabei gibt es einige gute Hinweise, die zeigen, ob ein Kind zum Schwimmenlernen bereit ist. Lässt es das Kind zum Beispiel zu, wenn ihm für etwa zehn bis 15 Sekunden lang Wasser über Gesicht und Haare läuft? Das kann man auch zu Hause unter der Dusche oder in der Badewanne üben. Im Schwimmbad ist es dann wichtig zu schauen, wie frei sich das Kind im Wasser bewegt, also ob es sich wohlfühlt. Ein wichtiger Indikator ist auch, ob das Kind das Gleichgewicht auf einer Schwimmnudel sitzend halten kann, ohne den Boden zu berühren. Unsere Schwimmlehrer überprüfen außerdem vor jedem Seepferdchenkurs, ob die jungen Teilnehmer das "Krokodil an der Treppe" schaffen. Also mit den Armen die Treppe hochkrabbeln können, ohne die Beine zu benutzen. Außerdem gehen sie sicher, dass die Kinder sich mit losgelösten Füßen an einer Treppenstufe ins Wasser legen, den Kopf ablegen und es dabei zulassen, dass die Ohren unter Wasser sind. Das können Eltern gut mit ihren Kindern üben – egal ob als Vorbereitung auf einem Schwimmkurs oder unabhängig davon.

Was müssen Eltern beachten, wenn sie ihren Kindern selbst das Schwimmen beibringen wollen?

Einige Eltern neigen dazu, ihre Kinder zu überfordern und bringen zu wenig Geduld mit. Da sieht man schon mal Mütter und Väter, die ihr Kind dazu auffordern, vom Einer zu springen, obwohl es sich noch nicht mal traut, das vom Beckenrand zu tun. Es gibt Dinge, die Kinder in bestimmten Entwicklungsstadien noch nicht können. Wenn sich das Kind zum Beispiel noch nicht traut, mit dem Kopf unterzutauchen, kann es nicht schwimmen lernen. Das ist auch der Grund dafür, dass eine Kursdidaktik die Übungen sinnvoll aufeinander aufbaut. Das Wichtigste ist: Ein Kind sollte sich im Wasser wohlfühlen. Am Anfang steht also immer die Wassergewöhnung.