Hilfe, mein Kleinkind lässt sich nicht wickeln! 9 echte Mami-Tipps

Ein typisches Szenario in einem Haushalt mit Kleinkindern: Die kleinen Räuber sind in ihr Spiel vertieft und hach, weil es gerade so entspannt ist, wird die Windel zwischendurch gefüllt. Mit Nummer zwei! Aber: Als zweijährigeer Steppke hat man häufig Besseres mit seiner Zeit anzustellen, als sich die Windel von Mama oder Papa wechseln zu lassen. Da wird die Redewendung "Bei uns ist die K*cke am Dampfen" schnell zur übelriechenden Realität. Und wir wissen alle, was passiert, wenn man die Windeln nicht zeitig wechselt: roter-Po-und-Stinke-Alarm! Nicht schön ... Wenn dann auch noch die Windel "explodiert" und es an den Seiten bereits herausquillt, muss schnell mal das komplette Outfit ausgetauscht werden. Okay, weitere Details erspare ich euch an dieser Stelle. Lieber versorge ich euch mit hilfreichen Tipps. Denn die habe ich von einem Kreis weiser Expertinnen erhalten. Ich habe meine besten Mami-Freundinnen gefragt und sehr viele, sehr gute Ratschläge erhalten, wenn Mini mal wieder in den Windelwechsel-Streik geht.