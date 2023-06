Fahrradfahren lernen leicht gemacht – die besten Tipps

Welches Alter sollten Kinder haben?

Laufräder oder zweirädrige Roller, auch Scooter genannt, sind eine gute Möglichkeit, schon im Alter von etwa zwei Jahren das Gleichgewicht, die Koordination und die Gewichtsverlagerung auf zwei Rädern zu erlernen. Der Umstieg auf ein richtiges Fahrrad klappt später dann in der Regel sehr schnell. Lediglich das Treten mit Pedalen sowie das Anfahren und Bremsen (mit Handbremsen oder Rücktritt) müssen noch gelernt werden. Das funktioniert beim Umstieg vom Laufrad aufs Fahrrad aber häufig schon innerhalb von etwa einer halben Stunde.

Doch woher wissen wir, ob unsere Kinder bereit sind, das Fahrradfahren zu lernen? Am wichtigsten ist, dass sie selbst es wollen. Und das werden sie schon zum Ausdruck bringen, wenn es so weit ist. Meistens merken Kinder selbst, wann sie motorisch dafür bereit sind. Beziehungsweise erst wenn ihre körperliche Entwicklung entsprechend weit ist, verspüren sie auch die Lust darauf, das Fahrradfahren zu lernen. Und dieser Zeitpunkt ist bei jedem verschieden. Wir sollten unseren Nachwuchs also keineswegs drängen oder Druck ausüben. Spätestens zum Schulstart können die meisten Kinder Fahrrad fahren.

Der geeignete Ort

Für die ersten Fahrversuche ist ein freier Platz, beispielsweise ein Sportplatz oder ein Schulhof, optimal, um ungestört und entfernt vom Autoverkehr zu üben. Auch ein großer Parkplatz nach Geschäftsschluss, ein Park oder ein Innenhof sind geeignete Orte. "Am besten ist es, wenn andere Kinder in der Nähe sind. Dann entwickelt das Kind einen Ehrgeiz, will nachmachen, was es sieht, und lernt schnell", so Wigger. "Trauen wir den Kindern etwas zu. Sie dürfen auch mal hinfallen, das gehört dazu." Aufgrund der geringen Fallhöhe und der niedrigen Geschwindigkeit passiert bei solchen Stürzen meistens nichts Ernstes.

Insgesamt hilft es unseren Kindern, wenn wir sie positiv unterstützen und vor allem geduldig sind. Anfangs können wir noch an der Schulter oder am Rücken des Kindes anfassen, um gefühlte Stabilität zu bieten und den ersten Schwung zu geben. Aber vorm Loslassen vorwarnen, da sonst Sturzgefahr besteht. Und das Kind darauf hinweisen, immer nach vorne zu schauen. Nach einigen Versuchen fährt das Kind dann auf einmal ganz alleine.