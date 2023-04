Im Alltag mit Kind gibt es gefühlt meist tausend Dinge gleichzeitig zu erledigen. Und man erlebt an einem einzigen Tag die gesamte Gefühlspalette von Platzen-vor-Liebe bis richtig genervt und wieder zurück. In dem ganzen Trubel bleibt schnell mal auf der Strecke, was das Allerwichtigste ist: dass wir unseren Kindern zeigen (und sagen!), wie wichtig sie uns sind.