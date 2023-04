Kleidung reparieren: Zweite Chance für Kindersachen

1. Bügelflicken und Aufnäher für Kinder

Langweilige Cord-Flicken waren gestern. Die Auswahl an Patches zum Aufbügeln oder -nähen ist heute riesig. Ob Tierliebhaber, Baustellenfan oder Mini-Astronautin, für alle Interessen eurer Kinder gibt es die passenden Motive. Um Löcher zu verdecken, empfehlen sich gewebte Patches. Flecken lassen sich auch mit einfachen Bügelfolie-Bildern wunderbar verstecken.

So geht's:

Möchtet ihr ein Loch reparieren und es haben sich am Rand Fransen gebildet, entfernt diese zunächst mit einer Nagelschere. Anschließend schiebt ihr ein Stück Backpapier (ohne Beschichtung!) von innen in das Kleidungsstück. So verhindert ihr, dass das Patch später an der Innenseite haftet. Legt das Motiv auf die gewünschte Stelle und bedeckt es mit Backpapier. Das schützt Patch und Bügeleisen vor Verschmutzungen. Bügelt es entsprechend der beiliegenden Anleitung mit starkem Druck auf und lasst das Ganze dann etwa 15 Minuten abkühlen.

Zur Sicherheit könnt ihr das Patch noch von Hand festnähen. Hochwertige Aufbügler halten in der Regel aber auch ohne Naht wunderbar.