Matschhose flicken: 5 einfache Ideen

In der nassen Jahreszeit gehören neben den richtigen Gummistiefeln auch Regenjacke und Matschhose zur Grundausstattung. Wenn beim Spielen ein Riss oder Loch in die wasserfeste Kleidung kommt, ist das zwar ärgerlich, aber mit unseren Tricks nicht weiter schlimm. Denn: So leicht lässt sich eine Matschhose flicken.