© Privat Manche Tonies erleben eine enorme Wertsteigerung (Symbolbild).

Aufgepasst bei der nächsten Entrümplungs-Aktion: Im Kinderzimmer schlummert möglicherweise ein kleines Vermögen. Bestimmte Hörspielfiguren für die Toniebox sind nämlich unter Sammlern Gold wert. Bevor Eltern sie also zum Schleuderpreis auf dem Flohmarkt verscherbeln, lohnt es sich, genau zu prüfen, ob sich womöglich einer der wertvollen Tonies in der Sammlung befindet.

Auf der Unternehmens-Website teilt Tonies regelmäßig mit, welche Figuren nicht mehr erhältlich sind. Und genau diese Tonies werden im Internet für ein Vielfaches ihres Originalpreises gehandelt, bei Kleinanzeigen, Vinted oder auf Ebay.

Wir haben einmal nachgeschaut, welche Tonies besonders teuer gehandelt werden.

Die 5 wertvollsten Tonies

"Stockmann"

Die Geschichte von Stockmann, der zusammen mit seiner Frau und den drei Kindern in einer Baumhöhle lebt, ist bei Eltern und Kindern so beliebt, dass Fans 100 Euro oder mehr für den gleichnamigen Tonie ausgeben. Selbst ohne Verpackung kann die Hörspielfigur noch 70 Euro oder mehr einbringen.

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"Heidi"-Tonies

Die beiden Heidi-Abenteuer "Ein Wolf im Dörfli" sowie "Freunde für immer" werden nicht mehr produziert und deshalb im Internet zu hohen Preise gehandelt. Sets, die beide Tonies enthalten, werden mit um die 100 Euro gehandelt.

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"Das Kleine Wir"

Ebenfalls nicht mehr erhältlich ist die Geschichte "Das kleine Wir" nach einem Buch von Daniela Kunkel. Weil die beliebte Bilderbuchfigur, die Kinder den Wert von Freundschaften näherbringt, bei Eltern jedoch so beliebt ist, werden die Tonies unter anderem bei Ebay für 90 Euro und mehr verkauft.

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"Zogg"

Der kleine tollpatische Drache "Zogg" von Julia Donaldson und Axel Scheffler wird in Originalverpackung ab 70 Euro aufwärts angeboten. Auch ohne Verpackung sind immerhin noch etwa 50 Euro drin.

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"Grüffelo"-Tonies

Auch die beiden Geschichten "Der Grüffelo" sowie "Das Grüffelokind" werden nicht mehr nachproduziert und haben daher mittlerweile ebenfalls Sammlerwert. Im Set werden sie für über 100 Euro angeboten.

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"Räuber Ratte"

Auch "Räuber Ratte" wurde aus dem offiziellen Tonie-Sortiment genommen und ist somit nicht mehr neu in Geschäften oder im Online-Shop erhältlich ist. Die Geschichte basiert auf einem beliebten Kinderbuch von Julia Donaldson und Axel Scheffler. Die Werke der beiden sind sehr beliebt, was die Nachfrage nach der Figur steigert. Daher ist der Tonie zu einem begehrten Sammlerstück geworden und wird für bis zu 90 Euro angeboten.

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"Für Hund und Katz ist auch noch Platz"

Wie "Räuber Ratte" basiert auch "Für Hund und Katz ist auch noch Platz" auf einem beliebten Kinderbuch von Julia Donaldson und Axel Scheffler. Diese Buchvorlagen sind bei Kindern und Eltern sehr gefragt, und auch diese Toniefigur ist aus dem regulären Sortiment genommen worden, weshalb sie bei Sammlern heiß begehrt ist. Bis zu 65 Euro werden dafür verlangt.

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"Kleiner Eisbär"

Die Geschichten vom kleinen Eisbären Lars sind bei Kindern sehr beliebt. Dadurch steigt natürlich auch die Nachfrage nach den dazugehörigen Toniefiguren. Da die beiden Tonies "Kleiner Eisbär - Lars, lass mich nicht allein" und auch "Kleiner Eisbär – Lars, hilf mir fliegen/Lars rettet die Rentiere" nicht mehr verfügbar sind, werden sie bei Ebay und Co für bis zu 50 Euro pro Stück gehandelt.

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Wichtige Tipps für den Kauf von teuren Tonies

Preise recherchieren: Bevor du viel Geld für einen Tonie ausgibst, informiere dich gründlich über die aktuellen Marktpreise. Vergleiche Angebote auf verschiedenen Plattformen. Beobachte beendete Auktionen auf Ebay, um ein Gefühl für realistische Preise zu bekommen.

Zustand prüfen: Der Zustand ist entscheidend für den Wert. Frage genau nach, lies die Beschreibung sorgfältig und schaue dir Fotos genau an. Bei sehr teuren Tonies lohnt es sich, nach detaillierteren Fotos oder sogar einem Video zu fragen.

Vertrauenswürdige Verkäufer bevorzuegen: Achte auf Bewertungen und Verkäufer-Profile auf Plattformen wie Ebay. Bei sehr teuren Käufen ist es ratsam, per Käuferschutz (z. B. PayPal) zu bezahlen, damit es keine Probleme gibt.

Realistisch bleiben: Lass dich nicht von übertriebenen Preisen oder "Hype" blenden. Manchmal werden unrealistische Preise aufgerufen. Sei geduldig und warte auf ein faires Angebot.

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