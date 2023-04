Tigerbox oder Toniebox: Welche ist besser?

Toniebox vs. Tigerbox

Zwei Boxen, ein Ziel: Audioangebote für Kinder zugänglich machen. Ein Vergleich von Toniebox und Tigerbox ist jedoch gar nicht so einfach, denn die Funktionsweise beider Systeme ist grundverschieden. Die Toniebox verzichtet bewusst auf "flimmern und blinken", setzt stattdessen auf kindgerechte Figuren, die zu den Hörspielen passen. So können Kinder auch haptisch und visuell wahrnehmen, was sie gerade anhören.

Zwar gibt es für die Tigerbox Touch mit den Tigercards eine ähnliche Variante, das Herzstück sind aber die Tigertickets: Diese werden einmal hinten in die Box eingesteckt und aktiviert, anschließend hat man Zugriff auf den hauseigenen Streamingdienst – bis obenhin voll mit Titeln für Kinder, kuratiert und sortiert nach Alter sowie Themengebieten. Vorteil gegenüber Streaming-Apps auf dem Smartphone: Ihre Tigerbox können Kinder selbstständig bedienen und dabei weder versehentlich einen Notruf noch private Bilder an den Chef senden.