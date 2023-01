„Mama, mir ist langweilig!“ – Müssen Eltern IMMER entertainen?

So ein verregneter Samstagvormittag kann was richtig Gemütliches haben. Einfach mal auf dem Sofa Kaffee schlürfen, ein schönes Buch lesen, alle Fünfe gerade sein lassen. Bis plötzlich der Satz des Grauens durch die Flure tönt: "Maaama! Mir ist laaaangweilig!"

Wenn meine Tochter (5) Langeweile hat, gibt es genau zwei Optionen, wie es weitergeht: Sie verzieht sich in ihr Zimmer, vertieft sich in ein Bastelprojekt und lässt sich stundenlang nicht mehr blicken. Oder sie setzt sich aufs Sofa und es beginnt das große Schimpfen und Schnauben. Meistens verabschiede ich mich dann vom Sofa und starte ein Entertainment-Programm. Aber ich bin ehrlich: Manchmal habe ich an einem Samstagvormittag echt keine Lust auf Schwimmhalle, Spielplatz, Brettspiele und Co. Vor allem nicht vor dem Frühstück. Ist es wirklich meine Aufgabe, meiner Tochter immer Programm zu bieten, wenn sie nichts mit sich anzufangen weiß? Nö.