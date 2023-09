Wie Mitmachgeschichten das freie Spiel unterstützen

Wenn aus Decken Höhlen und aus Klopapier Mumien werden ...

... dann sind Kinder voll in ihrem Element. Jetzt braucht es keine Anleitungen, Vorgaben und Ratschläge mehr. Das freie Spielen fördert die Kreativität und Konzentrationsfähigkeit der Kinder. Es macht ihnen sichtlich Spaß und ganz nebenbei lernen sie, lösungsorientierte Wege selbst zu erkunden und erarbeiten sich so spielerisch kreative Skills für ihr späteres Erwachsenenleben. Wenn Kinder genügend Raum zum Ausprobieren bekommen, wirkt sich das positiv auf ihr Lernverhalten, ihre Vorstellungskraft und ihren Ideenreichtum aus. Spielerisch verarbeiten die Kinder so Erlebtes und Erlerntes. Freiräume für freies Spielen sind immer eine Win-win-Situation, für die Kinder wie für die Aufsichtspersonen. Und genau so funktionieren Mitmachgeschichten: Die Kinder werden kurz in eine Handlung oder ein Setting eingeführt und können dann einfach weiterspielen, sich die Geschichte also eigenständig weiter ausdenken.